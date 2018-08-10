صور.. محافظ مطروح يفتتح حمامى سباحة بالنادى الاجتماعى

مطروح - حسن مشالى

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح حمامى سباحة، أحدهما نصف أولمبى للكبار والآخر لتعليم الأطفال رياضة السباحة بالنادى الاجتماعى بمطروح، فى إطار الارتقاء به لخدمة أهالى المحافظة والنهوض وزيادة المتنزهات بالمدينة.

وأكد محافظ مطروح أنه فور موافقته على إقامة حمامات السباحة بالنادى العام الماضى، تم تكليف مديرية الإسكان لوضع التصميمات المناسبة، ومراعاة توفير كل عناصر الأمان مع مراعاة وجود أطفال وكبار سن، مع التصديق على التكلفة المالية اللازمة لإنشائهما والتى بلغت نحو 3.5 مليون جنيه.

وأشاد محافظ مطروح بأعمال التطوير بالنادى الاجتماعى، سواء الملاعب والكافتيريات وحمامات السباحة، من خلال إدارة واعية، استطاعت خلال فترة زمنية وجيزة الوصول بالنادى لمستوى متميز جذب أهالى مطروح وأصبح متنفسا حقيقيا لهم.

وأوضح صالح يونس مدير النادى أنه تم إعداد برامج تدريب للأطفال بحمامات السباحة الجديدة، مع الإقبال المتزايد من أعضاء النادى على هذه الرياضة، مع الاستعانة بمدربين للسباحة، كما أن حمامات النادى ستكون على استعداد دائم لاستقبال طلاب كلية التربية الرياضية بمطروح.

وتقدم مدير ومجلس إدارة وأعضاء النادى الاجتماعى بمطروح، بالشكر لمحافظ مطروح على جهوده فى دعم النادى والارتقاء به مع الاهتمام بأبناء مطروح.