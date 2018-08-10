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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع والمواد الغذائية بنادى المنتزه

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:25 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض السلع والمواد الغذائية بنادى المنتزه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح وجمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر طرح كميات إضافية خلال تلك الفترة وبصفة يومية من اللحوم البلدية الطازجة ذبيح اليوم، بالمعرض الدائم للسلع الأساسية بنادى المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، وجميع شوادر ومنافذ بيع اللحوم التابعة للمحافظة ووزارة التموين، وبيعها للمواطنيين بسعر 80 جنيهًا فقط للكيلوجرام، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.
 
 
 وكان محافظ الإسماعيلية، قد قام بزيارة ميدانية لمقر المعرض، والتى رافقه خلالها محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس عبد الحميد عامر، رئيس حى ثالث ورأفت رشاد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وقيادات المديرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بزيارة تفقدية لمعرض السلع الأساسية بنادى المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، والذى يضم جميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر، والفاكهة والمنظفات والبقالة والأعلاف، إلى جانب الملابس بمختلف أنواعها، و يدار بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية، وجهاز خدمات القوات المسلحة، ويضم عدد ما يزيد عن 35 عارض من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت، وشركات المنتجات الغذائية، ويشمل 47 باكية للعرض، وتباع جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الاسواق بنسب من 25الى35 %، وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
 
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع فى فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التى تغطى كافه قطاعات المحافظة وتوابعها، من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين، وأصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة الزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.
 
 
محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(1)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(3)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(7)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(9)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(10)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(12)
 

محافظ-الإسماعيلية-يتفقد-المعرض-الدائم-للسلع-الأساسية--(15)
 
 

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