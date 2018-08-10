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صور.. مباحث التموين تضبط صاحب مخزن قبل ترويجه مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:09 م
صور.. مباحث التموين تضبط صاحب مخزن قبل ترويجه مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة جانب من المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، من القبض على " محمد ا ا" 35 سنة، صاحب مخزن مستلزمات طبية، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل المخزن ملكه بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع ضباط  إدارة شرطة التموين والتجارة ومفتشى التموين بالمديرية، أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المخزن على 10000 قسطرة طبية، 19200 سرنجة، 1500 لاصق طبى، 100 ميزان طبى، 1000 كيس جمع بول، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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الستلزمات الطبية المضبوطة

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

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جانب من المضبوطات

 


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شرطة التموين مستلزمات طبية مباحث القاهرة السيدة زينب اخبار الحوادث




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