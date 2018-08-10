صور.. شهيد و84 مصابا برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

كتب عبد الوهاب الجندى تصوير وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المسعف عبد الله القططى وإصابة 84 آخرين بجراح مختلفة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال الجمعة "العشرون" لمسيرات العودة وكسر الحصار والمعروفة باسم "جمعة الحرية والحياة".

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الإصابات 25 بالرصاص الحى و 5 مسعفين وصحفى، مشيرا إلى أن هناك إصابة لمواطن في الرأس وحالته حرجة.

وأشعل شبان الانتفاضة إطارات السيارات قرب الحدود لتشويش الرؤية على قناصة الاحتلال كما قاموا بإطلاق عدد من البالونات الحارقة.

وبدأ جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب المتظاهرين بخان يونس وغزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال قذيفة صوت تجاه المتظاهرين شرق بلدة خزاعة.



الشهيد الفلسطينى عبدالله القططى



اشعال إطارات السيارات لتشويش الرؤية



أحد شباب الأنتفاضة



اصابة فلسطينى



انتفاضة الفلسطينيين

جمعة الحرية والحياة

جندى اسرائيلى يهرب من شباب الانتفاضة الفلسطينية

شاب فلسطينى أثناء الاشتباكات

شباب الانتفاضة

شبان الانتفاضة يشعلون إطارات السيارات قرب الحدود لتشويش الرؤية