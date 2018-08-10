video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. شهيد و84 مصابا برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:42 م
صور.. شهيد و84 مصابا برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة الأحداث فى غزة
كتب عبد الوهاب الجندى تصوير وكالات
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد المسعف عبد الله القططى وإصابة 84 آخرين بجراح مختلفة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال الجمعة "العشرون" لمسيرات العودة وكسر الحصار والمعروفة باسم "جمعة الحرية والحياة".

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الإصابات 25 بالرصاص الحى و 5 مسعفين وصحفى، مشيرا إلى أن هناك إصابة لمواطن في الرأس وحالته حرجة.

وأشعل شبان الانتفاضة إطارات السيارات قرب الحدود لتشويش الرؤية على قناصة الاحتلال كما قاموا بإطلاق عدد من البالونات الحارقة.

وبدأ جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز صوب المتظاهرين بخان يونس وغزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال قذيفة صوت تجاه المتظاهرين شرق بلدة خزاعة.

الشهيد الفلسطينى عبدالله القططى
الشهيد الفلسطينى عبدالله القططى
 
اشعال إطارات السيارات لتشويش الرؤية
اشعال إطارات السيارات لتشويش الرؤية

 

 
أحد شباب الأنتفاضة
أحد شباب الأنتفاضة
 
اصابة فلسطينة
اصابة فلسطينى
 
انتفاضة الفلسطينيين
انتفاضة الفلسطينيين
 
جمعة الحرية والحياة
جمعة الحرية والحياة
 
جندى اسرائيل يهرب من شباب الانتفاضة الفلسطينية
جندى اسرائيلى يهرب من شباب الانتفاضة الفلسطينية
 
شاب فلسطينى أثناء الاشتباكات
شاب فلسطينى أثناء الاشتباكات
شباب الانتفاضة
شباب الانتفاضة
شبان الانتفاضة يشعلون إطارات السيارات قرب الحدود لتشويش الرؤية
شبان الانتفاضة يشعلون إطارات السيارات قرب الحدود لتشويش الرؤية
مسيرات العودة وكسر الحصار
مسيرات العودة وكسر الحصار

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غزة تستعد لـ'جمعة الحرية والحياة' ضمن مسيرات العودة الكبرى

هدوء حذر يسود قطاع غزة بعد جولات التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى

غزة

فلسطين

اسرائيل




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة