صور.. سفينة إغاثة تنقذ 141 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنقذت سفينة إغاثة 141 مهاجرا كانوا مكدسين فى قوارب خشبية بالقرب من ساحل ليبيا، اليوم الجمعة، فى أول مهمة لها منذ دخولها فى مواجهة مع إيطاليا ومالطا لرفض سلطات البلدين السماح لمن تم إنقاذهم بالنزول فى موانئهما.

وأنقذت السفينة، التى تديرها مؤسسة (إس.أو.إس ميديتيرانيه) الفرنسية الألمانية الخيرية ومنظمة أطباء بلا حدود، 25 مهاجرا بينهم 6 نساء من قارب خشبى صغير على بعد نحو 25 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبى.

وفى وقت لاحق أنقذت أكواريوس 116 شخصا آخرين كانوا على قارب خشبى ثان فى نفس المنطقة بينهم 38 امرأة و73 صبيا تحت سن 18.

وترفض حكومة إيطاليا الجديدة التى تولت السلطة فى يونيو الماضى، دخول المهاجرين الذين تنقذهم سفن إغاثة وتتهم هذه السفن بأنها تعمل مثل "سيارات الأجرة" فى محاولة لحمل شركاء الاتحاد الأوروبى على تحمل المزيد من أعباء استقبال المهاجرين.