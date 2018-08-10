صور.. بالونات الهواء الساخن تزين سماء بريطانيا ضمن مهرجان المناطيد

كتب وكالات _ تصوير رويترز

انطلقت فعاليات مهرجان بريستول الدولى للمناطيد فى مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، ولعل أكثر ما جذب الأنظار إلى مهرجان بريستول هذا العام هو الأشكال الجديدة من المناطيد التى أبهرت الجميع ليلاً ونهاراً.ويعد المهرجان الدولي الأكبر لبالونات الهواء الساخن في القارة الأوروبية، ويتشارك فيه فرق من جميع أنحاء بريطانيا والعالم، لتشكل لوحات فنية بأبهى الألوان في سماء المدينة البريطانية.

ويرجع تاريخ مهرجان بريستول للمناطيد إلى عام 1979، وذلك لأن أول منطاد حديث صُنع في أوروبا كان في بريستول عام 1977، لتصبح هذه المدينة مركز جذب لمحبي المناطيد كل عام.

ويجذب المهرجان سنوياً أكثر من 150 بالون هواء ساخن، ويحضره مايزيد عن نصف مليون شخص، لتزين المناطيد السماء نهاراً بألوانها المتعددة الحيوية الجذابة، وتضئ السماء ليلاً، فضلاً عن مايوفره المهرجان لزواره من التحليق بالمناطيد في السماء والأنشطة ترفيهية والألعاب للأطفال.



اشكال مختلفة من البالونات



بالونات بها هواء ساخن



بالونات تضيئ سماء بريطانيا



بالونات جميلة فى بريطانيا



بالونات ضمن المهرجان



جانب من مهرجان بريستول الدولى



مهرجان بريستول الدولى للمناطيد