صور.. الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يزور حاجة أجرت عملية بالسعودية

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" صور لزيارة اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، لسيدة مسنة أجرت عملية جراحية مُعقدة أثناء تواجدها بالأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأجرت الحاجة المصرية فاطمة السيد 70 عاما إجراء جراحة معقدة فى القلب فى إحدى المستشفيات السعودية، وقالت الحاجة فاطمة بعد أن من الله عليها بالشفاء "ربنا يحمى مصر وأولادها "، معربة عن امتنانها لمسئولى بعثة حجاج القرعة.

وأضافت أنها شعرت بإعياء شديد مفاجئ ولم تستطع الحركة وأجرى ضباط البعثة اتصالاتهم بالتنسيق مع البعثة الطبية فى المدينة المنورة وتم نقلها على الفور لأحد المستشفيات السعودية وأجرت الجراحة بنجاح.

وأعربت الحاجة المصرية عن امتنانها وشكرها لمسئولى حج القرعة والبعثة الطبية على سرعة إنقاذها، بالإضافة إلى اصطحاب زوجها لغرفتها يوميا للاطمئنان عليها.



الحاجة المصرية



حاجة مصرية تجري عملية