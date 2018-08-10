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"صحة" الدقهلية تجرى 118 جراحة ضمن قوائم الانتظار خلال أسبوعين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:11 م
"صحة" الدقهلية تجرى 118 جراحة ضمن قوائم الانتظار خلال أسبوعين الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفيات مديرية الصحة، قامت بإجراء 118 جراحة حرجة ضمن قرار إلغاء قوائم الانتظار خلال أسبوعين منذ بدء المشروع، حيث أعلن مكى فى بيانا لمديرية الصحة أنه تم إجراء 66 حالة جراحة رمد، و22 قسطرة قلبية، و19 جراحة مخ وأعصاب، و4 حالات جراحة قلب مفتوح، و4جراحات تغير مفاصل عظام، و 3حالات جراحة أورام.
 
، كما أوضح أنه وفى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة المنصورة ومستشفيات مديرية الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة، المشروع القومى الذى وجة به رئيس الجمهورية، وتوجيهات وزيرة الصحة، قام فريق طبى من جامعة المنصورة، جراحة العظام، بقيادة الدكتور تامر عبد المولى بإجراء جراحة لتثبيت مفصل الفخذ، بالتعاون مع جراحى العظام بمستشفى شربين المركزى، يأتى ذلك فى إطار التعاون الذى عقد بين مديرية الصحة ومستشفيات جامعة المنصورة وتم فيه تحديد أربعة مستشفيات يتم فيها إجراء حالات الجراحة الخاصة بقوائم الانتظار داخل تلك المستشفيات، بواسطة مشاركة جراحين من جامعة المنصورة، وبالتعاون مع الجراحين فى هذه المستشفيات.

 


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