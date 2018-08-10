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سفير كندا السابق فى الرياض يهاجم دبلوماسية بلاده فى التعامل مع المملكة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:02 ص
سفير كندا السابق فى الرياض يهاجم دبلوماسية بلاده فى التعامل مع المملكة جاستن ترودو رئيس وزراء كندا
كتب محمد جمال - وكالات
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أكد السفير الكندى السابق لدى المملكة العربية السعودية، ديفيد تشاترسون، أن الدبلوماسية الكندية فشلت، حسبما ذكرت شبكة سوبتنيك الروسية.

وقال أمس الخميس: "أعتقد أننا حولنا أنظارنا عن هدف الدفاع عن مصالح كندا".

وتساءل: "هل كان المطلوب التأثير على التوجه العام للمملكة العربية السعودية، لا أعتقد أننا حققنا ذلك. هل كان المطلوب الدفاع عن المصالح الكندية لا… إنه فشل تام".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية قبل أيام بين السعودية وكندا بعد أن طالبت أوتاوا الرياض بالإفراج عن حقوقيين سعوديين اعتقلتهم، واتهمت السعودية كندا بالتدخل فى شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندى لديها، وأعلنت عن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها الجوية من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من الإثنين القادم، إضافة لذلك قررت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم قرابة 17 ألف شخص مع أسرهم إلى دول أخرى


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