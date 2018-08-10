سفير الرياض فى واشنطن: إيران أمرت الحوثيين بضرب ناقلات نفط سعودية

واشنطن (أ ش أ)

أكد الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن إيران هى التى أمرت ميليشيات الحوثى الانقلابية بضرب ناقلات النفط السعودية فى البحر الأحمر.

وقال الأمير خالد بن سلمان - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) وفقا لقناة العربية الإخبارية - "إن أحد قادة الحرس الثورى الإيراني، ويدعى اللواء ناصر شعباني، اعترف بأن النظام الإيرانى أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية فى البحر الأحمر".. مشيرا إلى أن الحوثيين وحزب الله هم عمق إيران الاستراتيجى وأتباعهم فى المنطقة.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلن يوم الأربعاء 25 يوليو عن إحباط هجوم حوثى استهدف ناقلتى نفط سعوديتين فى مضيق باب المندب قبالة السواحل الغربية لليمن.