سعر اليورو اليوم الجمعة 10-8-2018 فى مصر

استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 20.62 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.