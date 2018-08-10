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رئيس غانا يعين وزيرا جديدا للطاقة فى تعديل وزارى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:05 ص
رئيس غانا يعين وزيرا جديدا للطاقة فى تعديل وزارى نانا أكوفو أدو الرئيس الغانى
أكرا (رويترز)
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عين الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو،   الخميس، وزيرا جديدا للطاقة فى تعديل وزارى أبقى على العدد الضخم للوزراء فى البلد، الواقع فى غرب أفريقيا والذى يبلغ إجمالا 110 وزراء.

وكان أكوفو أبدو قد أقال وزير الطاقة بواكى أجياركو يوم الاثنين. وعين اليوم وزير الأراضى والموارد الطبيعية السابق جون بيتر أميو ليحل محله فى المنصب.

وقالت تقارير صحيفة إن أجياركو اقيل لأن الرئيس لم يكن راضيا عن معالجته لتمديد اتفاق مدته خمس سنوات مع شركة إيه.إم.إي.آر.آى إنريجى التى مقرها دولة الإمارات العربية لبناء محطة للكهرباء بقدرة 300 ميجاوات.

ويقول منتقدون ووسائل إعلام محلية إن عدد الوزراء فى غانا متضخم ويستنزف المال العام لكن الحكومة قاومت دعوات إلى إلغاء بعض الوزارات.

وأصبحت غانا منتجا للطاقة فى أواخر 2010 وتضخ حاليا حوالى 180 ألف برميل يوميا من النفط الخام من ثلاثة حقول رئيسية.

لكن جانبا كبيرا من الإيرادات ينفق على الرواتب الحكومية بينما عانت البلاد أيضا من انخفاضات فى أسعار السلع الأولية على مدار السنوات الثلاث المنقضية أرغمتها على طلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وغانا الآن فى عامها الأخير من اتفاق ائتمانى بقيمة 918 مليون دولار وقعته فى أبريل 2015 لإصلاح اقتصادها الذى يعانى من معدلات مرتفعة لعجز الميزانية والتضخم والدين العام.

 

 


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