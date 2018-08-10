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رئيس جامعة الإسكندرية يجدد تكليف 6 عمداء بكليات فرع مطروح

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:43 م
رئيس جامعة الإسكندرية يجدد تكليف 6 عمداء بكليات فرع مطروح الدكتور محمد إسماعيل عبده نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح
مطروح – حسن مشالي
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أكد الدكتور محمد إسماعيل عبده نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح، اليوم الجمعة، أن مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور عصام الكردي، قرر تجديد الثقة فى 6 عمداء بفرع مطروح، وتكليفهم بأعمال منصب عمداء كليات الزراعة والتربية والطب البيطري والسياحة والفنادق والتمريض وعلوم البترول والتعدين، كما تم التجديد للمنسق الأكاديمى للفرع الدكتور مصطفى النجار.
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، أنه تم التجديد للدكتور سعيد السقا، للقيام بأعمال عميد كلية التربية، والدكتورة إيمان خليفة، للطب البيطري، والدكتورة دلال عبد الهادى، للسياحة والفنادق، والدكتور أحمد محجوب، للزراعة الصحراوية، الدكتور وائل لطفى، للتمريض، الدكتور محمد عبد الفتاح، لعلوم البترول والتعدين.
 
وأشار إلى أنه ما زال هناك 4 كليات لم يتم اختيار عمدائها وجارٍ تعينهم، وهى كليات رياض الأطفال، والتي تقدم لها 4 أساتذة لمنصب العميد، وكلية التربية رياضية بنين، تقدم لها 3 أساتذة، وكلية اللغات والآثار، تقدم لها 3 أساتذة، وكلية التربية النوعية، تقدم لها أستاذ واحد فقط، و فى انتظار قرارات رئيس الجامعة حسب المعايير المطلوبة.
 

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