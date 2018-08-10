رئيسة مصلحة الضرائب توضح حقيقة فرض ضريبة على المقابر

كتب عمرو دويدار

أكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية صادر منذ العام 2008 وليس بجديد.

وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية فى حوارها مع "مصطفى بكرى" ببرنامج "حقائق وأسرار" بصدى البلد، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت عام 2009، مشددة على عدم فرض ضرائب على على مقابر دفن الموتى، كما أشيع مؤخرا.

وأوضحت الدكتورة سامية حسين أن تطبيق القيمة العقارية على الوحدة السكنية التى تقدر بـ 2 مليون جنيه، ولن تحسب حسب تشطيب الوحدة، لافتة إلى أن الوحدات الإدارية الأقل من 100 ألف جنيه، لاتخضع للضريبة العقارية.