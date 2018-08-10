"دار العلوم" بجامعة الفيوم تعلن شروط التقدم لبرامج الدكتوراه والماجستير

أعلن الدكتور عادل ضرغام وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث شروط التقدم لبرامج الدراسات العليا بالكلية خلال العام الدراسى 2018/ 2019، والأوراق المطلوبة لذلك، وكانت كالتالى:

أولا/ برنامج الماجستير

يشترط أولا الحصول على درجة الليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية بقدير جيد (65%)، وذلك من إحدى الجامعات المصرية شريطة ألا يكون قد مر على الدرجة 10 سنوات فأكثر، ويجوز قبول الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد جدا من خريجى كلية دار العلوم.

أما الأوراق المطلوبة، فهى:

1ـ شهادة الليسانس

2ـ بيان بتقدير السنوات الأربع

3ـ شهادة التيفول بحد أدنى (450) درجة

4ـ إقرار بنشر جزء من الرسالة فى مجلة علمية محكمة

5ـ الموقف من التجنيد

7ـ ثمانى صور شخصية حديثة

8ـ شهادة الميلاد (كمبيوتر)

9ـ موافقة جهة العمل

10ـ سداد الرسوم الدراسية

11ـ دوسيه لحفظ الأوراق

ثانيا/ برنامج الدكتوراه

أما عن التقدم لدرجة الدكتوراه، فيجب أولا على الطالب القبول بدراسة مقررات ساعات معتمدة لمدة عام، على فصلين دراسيين تنتهى بإعداد رسالة، ويشترط ألا يقل تقدير درجة الماجستير أو الدرجة المعادلة لها عن تقدير "جيد جدا"، كما يشترط أيضا اجتياز امتحان التيفول بحد أدنى (450) درجة، من إحدى المراكز التالية: مركز اللغات والترجمة بجامعة الفيوم، المركز البريطانى، هيئة الإميدست، وأخيرا تقديم إقرار بنشر بحث علمى فى مجلة علمية محكمة.

والأوراق المطلوبة هى:

1ـ شهادة الليسانس

2ـ شهادة الماجستير

3ـ بيان بتقدير السنوات الأربع

4ـ شهادة التيفول (450) درجة

5ـ إقرار بنشر جزء من الرسالة فى مجلة علمية محكمة

6ـ الموقف من التجنيد

8ـ ثمانى صور شخصية حديثة

9ـ شهادة الميلاد (كمبيوتر)

10ـ موافقة جهة العمل

11ـ سداد الرسوم الدراسية

12ـ دوسيه لحفظ الأوراق

على أن يستمر فتح باب التقدم فى الفترة من 1/8/2018م وحتى 31/8/202018م.

وكان الأستاذ الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم قد عن فتح باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعى 2018-2019 م (الفصل الأول) بكلية دار العلوم بنظام الساعات المعتمدة، وأشار الأستاذ الدكتور أشرف رحيل نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية ان برامج الدراسات العليا تشمل برنامج الدكتوراه وبرنامج الماجستير بأقسام الكلية السبعة، وبرنامج الدبلوم العام فى اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية، وبرنامج الدبلومات المهنية وهى على الترتيب: دبلوم تحقيق المخطوطات، دبلوم إعداد المأذون الشرعي، ودبلوم الإعلام الدينى، وبلوم العمل الصحفى والإعلامى، ودبلوم تطوير مهارات خريجى كلية دار العلوم لسوق العمل داخليا، ودبلوم تطوير مهارات خريجى كلية دار العلوم لسوق العمل خارجيا (فى البلاد الناطقة بالعربية)، ودبلوم تطوير مهارات خريجى كلية دار العلوم لسوق كلية دار العلوم بجامعة الفيوم تعلن عن شروط التقدم لبرامج الدكتوراه والماجستير