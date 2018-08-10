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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:26 ص
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حبس عاطل حاول ترويج 480 قرص ترامادول فى حلوان

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:00 ص
حبس عاطل حاول ترويج 480 قرص ترامادول فى حلوان ترامادول-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة عرب الوالدة فى حلوان.
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ش.م" 30 سنة عاطل، مقيم بمنطقة عرب الوالدة بالاتجار فى الأقراص المخدرة.
 
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وعثر بحوزته على 48 شريط من أقراص الترامادول المخدر بواقع 480 قرص.
 
وبمواجهته بالمعلومات والمضبوطات، اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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