حبس عاطل حاول ترويج 480 قرص ترامادول فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة عرب الوالدة فى حلوان.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ش.م" 30 سنة عاطل، مقيم بمنطقة عرب الوالدة بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وعثر بحوزته على 48 شريط من أقراص الترامادول المخدر بواقع 480 قرص.

وبمواجهته بالمعلومات والمضبوطات، اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.