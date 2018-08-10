تموين القليوبية تشن حملات مكثفة استعدادا لعيد الأضحى

إبراهيم سالم

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة تحت إشراف الدكتورة نبيلة عزت المكلفة بأعمال الطب الوقائى وسامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية في وزارة الصحة بعدة حملات تفتيشية.

أسفرت الحملة عن إعدام 439 كيلو جرام من اللحوم، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف المرور علي الأسواق بغرض حماية المواطنين من الغش والحفاظ على الصحة العامة، والمرور علي عدة منشآت ببنها والقناطر و شبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن إعدام 439 كجم من الأغذية المختلفة من منتجات اللحوم، وكميات من منتجات الألبان، والمخلل، والبلح، كما تم التوصيه بغلق 2 ثلاجة لحفظ وتجهيز اللحوم لوجود خطر داهم على الصحة، وسحب 19 عينة من اللحوم ومنتجاتها وإرسالها إلي المعامل المركزية بالقليوبية لتحليلهاوالتأكد من صلاحيتها.

كما تم تحرير 7 محاضر للقرار 96 الخاص باشتراطات النظافة الصحية، وتحرير 16 محضرا لوجود عمال بتداول الأغذية لا يحملون شهادات صحيه تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.