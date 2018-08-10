"تعليم دمياط" ينتهى من الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم الانتهاء من تجهيز 10 لجان على مستوى المحافظة لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية.

كما تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات برئاسة السيد وكيل المديرية والانتهاء من تشكيل غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات تحت رئاستة.

وأضاف "سويلم" أنه تم تجهيز استراحات المحافظة، والبالغ عددها 21 استراحة على مستوى العشرة الإدارات التعليمية والإشراف على تجهيزها لاستقبال المراقبين والمراقبين الأوائل والملاحظين وتزويدها بكافة سبل الإعاشة وتوفير سبل الراحة، مؤكدًا أنه تم استئناف تفعيل بروتوكول التعاون المعتمد من محافظ دمياط بين ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم والمديريات المعاونه فى الامتحانات (الداخلية/الصحة/التموين/الشئون الإجتماعية ) كما تم التشديد على جميع الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى للاستعداد للامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.