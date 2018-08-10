تعليم الإسكندرية : 13 لجنة تستقبل امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أكدت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، انتهاء الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2107 .

وأكدت آمال عبد الظاهر فى بيان اليوم الجمعة، تجهيز 13 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بواقع لجنتين بكل إدارة من الإدارات التالية "برج العرب والعجمي ووسط وشرق والمنتزه" ولجنة واحدة بإدارة العامرية ومثلها بإدارة غرب وواحدة بإدارة الجمرك، كما تم تشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات وكذلك غرفة العمليات .

وأوضحت: " تجهيز الاستراحات بالمحافظة وعددها 16 استراحة، بواقع استراحتين بكل إدارة تعليمية من الإدارات الثماني، إحداهما للرجال والأخرى للسيدات، وتم تزويدها بكافة سبل الإعاشة، وتوفير سبل الراحة ، كما تم تجهيز استراحة أخرى احتياطية للجان تقدير الدرجات، مؤكدة أنه تم التنسيق مع المحافظة والأمن العام وكافة المؤسسات والمديريات المعاونة، كما تم التشديد على جميع الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى للاستعداد للامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة لأبنائنا الطلاب .