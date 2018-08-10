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تعليم الأقصر تنتهى من تجهيز 13 مدرسة تربية فكرية للعام الدراسى الجديد

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:20 م
تعليم الأقصر تنتهى من تجهيز 13 مدرسة تربية فكرية للعام الدراسى الجديد محمد بدر محافظ الأقصر- أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار إعلان رئيس الجمهورية لعام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، أنها أولت اهتمامها بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، من تجهيز 13 مدرسة للتربية الخاصة استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2018 / 2019 . 
 
وأوضح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر - فى بيان صحفى- أن المديرية انتهت من تجهيز 13 مدرسة للتربية الخاصة تتضمن التربية الفكرية والصم والبكم والمكفوفين وهى مدارس الإبتدائية للتربية الفكرية بالكرنك، والأمل الإبتدائية للصم وضعاف السمع بالأقصر، والنور للمكفوفين بالأقصر، والتربية الفكرية الإ بتدائية بإسنا ، التربية الفكرية الإبتدائية بحاجر كومير بإسنا، التربية الفكرية الإبتدائية بنجع البركة بالقرنة ، التربية الفكرية الإبتدائية بحاجر أرمنت بأرمنت ، الشهداء الإبتدائية للتربية الخاصة بالطود .
 
 أما مدارس الأعداد المهنى هى  التربية الفكرية بالكرنك ، طه حسين للصم وضعاف السمع ، التربية الفكرية بحاجر كومير ، التربية الفكرية بأرمنت ، بالأضافة إلى مدرسة طه حسين للصم وضعاف السمع الثانوى الفنى بالأقصر .
 
وكانت قد جاءت توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر لمسئولى قطاع التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بتوجيه الاهتمام المكثف لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع التعليم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم داخل المدارس لحقهم فى التعلم كذويهم فى مختلف المراحل التعليمية، وذلك فى إطار اهتمام محافظة الأقصر برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعطائهم حقوقاً تكفل لهم حياة إنسانية كريمة وتمكّنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم.
 
 

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