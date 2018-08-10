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تعرف على موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية بجامعة قناة السويس

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:58 م
تعرف على موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية بجامعة قناة السويس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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يستعد مكتب تنسيق جامعة قناة السويس، الإثنين المقبل لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية الناجحين هذا العام 2018 بحد أدنى 60 %، ولمدة 6 أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور طارق رحمى  نائب رئيس الجامعة، إلى أن وزارة التعليم العالى، أعلنت فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى امتحانات الشهادات الفنية (الدورالأول) العام 2018، بداية من الإثنين المقبل وحتى يوم الأحد 19 أغسطس.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها والتى تضم دبلومات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بنسبة 60 % فأكثر، أما الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها جاء بنسبة 60% فأكثر، وجاء دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى ، بنسبة 60% فأكثر، وبلغ الحد الأدنى لدبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 75%، فيما جاء الحد الأدنى لدبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز، 60%، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض ( شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر.


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