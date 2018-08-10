تعرف على قرار محافظ الأقصر فى حل أزمة قوائم الانتظار لرياض الأطفال

الأقصر - أحمد مرعى

وافق محافظ الأقصر محمد بدر، على قبول الأطفال المسجلين بقوائم الانتظار حسب السن وبحد أقصى 55 طفلاً بالقاعة الواحدة أسوة بما تم فى العام السابق بمرحلة رياض الأطفال بالمستوى الأول والثانى بالمدارس الرسمية والرسمية لغات على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أوضح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن هذا القرار جاء بناءاً على طلب أولياء الأمور نظراً لارتفاع أعداد الطلاب المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال الرسمية والرسمى لغات على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بهدف قبول الأطفال المسجلين بقوائم الانتظار لتقديمات رياض الأطفال للمستويين الأول والثانى حسب السن .

وأشار عمران إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لرياض الأطفال للعام الدراسى 2018 / 2019 بلغ 15850 للمستوى الأول تم قبول 14850 طفلاً موزعين على 269 قاعة على مستوى المحافظة، و تقدم 2250 طفلاً بالمستوى الثانى تم قبول 1650 طفلاً موزعين على 30 قاعة على مستوى المحافظة .

ويأتى ذلك فى إطار المساهمة لزيادة نسبة الاتاحة برياض الأطفال بالأقصر.