تعرف على حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

أصدر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، حركة تنقلات داخلية، شملت تعيين العميد نوح مقلد مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن المنوفية، والرائد أحمد الصياد رئيسا لمباحث قسم شبين الكوم، والرائد أحمد شمس رئيس لمباحث مركز شبين الكوم، والنقيب محمد حجاج رئيس لمباحث بركة السبع.

كما شملت الحركة، تعيين النقيب مصطفى حسانين رئيس مباحث قويسنا، والرائد محمد السخاوى رئيس مباحث أشمون، والنقيب أحمد حافظ رئيس مباحث تلا، والنقيب أحمد كشك رئيس مباحث الباجور والنقيب محمد النحاس رئيس مباحث الشهداء، والنقيب أحمد واصل رئيس مباحث سرس الليان، والنقيب محمود صبرى رئيس مباحث قسم منوف، والإبقاء على الرائد خالد مكاوى رئيسا لمباحث مركز منوف.