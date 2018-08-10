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تشريعية البرلمان تبدأ إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:19 ص
تشريعية البرلمان تبدأ إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع النائب إيهاب الطماوى
كتب مصطفى السيد
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قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من أهم مشروعات القوانين التى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع والمقرر إنطلاقه فى شهر أكتوبر المقبل تكليف الدكتور على عبد العال للجنة التشريعية بالعمل على اجراء تعديلات على قانون مجلس النواب.

وأضاف النائب إيهاب الطماوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقوم بدراسة واسعة حول مواد قانون مجلس النواب بشكل يرسخ للممارسة الديمقراطية عن طريق تعديلات على قانون مجلس النواب وما يرتب به من قوانين، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين الأخرى ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن دور اللجنة انتهى فيما يتعلق بمشروع قانون الاجراءات الجنائية ، لافتا إلى أنه من المتوقع صدور القانون مع بداية دور الانعقاد الرابع.

 


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