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تسرب مياه الصرف لمنازل الملقطة بأسوان والأهالى يستغيثون

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:24 م
تسرب مياه الصرف لمنازل الملقطة بأسوان والأهالى يستغيثون
أسوان - عبد الله صلاح
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شهد نجع الملقطة بمنطقة أبو الريش شمال مركز أسوان، تسرب مياه الصرف الصحى إلى منازل المنطقة قادمة من مصدر مجهول بالنسبة لهم من باطن الجبال وسط مخاوف المواطنين المقيمين بهذه المنطقة من وقوع كارثة، تتمثل فى سقوط الصخور والكتل الجبلية على المنازل بفعل المياه المتسربة.
 
وفى استغاثة بالمسئولين، قال محمد أحمد على، من أهالى المنطقة، "فوجئنا منذ 48 ساعة بمياه متسربة من الجبل القبلى المحيط بمنطقة الملقطة فى مقابل مدرسة محمد محمود الباين الأعدادية، الأمر الذى وضع الأهالى فى حيرة شديدة من مصدرها، فيما وجه الأهالى استغاثاتهم للمسئولين بالمحافظة والوحدة المحلية لقرية أبو الريش التابعة لها المنطقة".
 
ومن جانبه، أكد نائب البرلمان شرعى محمد صالح عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة أسوان، أنه حاول أكثر من مرة تحذير المسئولين من وقوع كارثة فى هذه المنطقة نتيجة خطورة أن تتسرب مياه الصرف أسفل المناطق الجبلية وتصل للمنازل حيث الأسر الأسوانية والتى تعيش فى خطر كبير.
 
وأشار النائب البرلمانى، فى تصريحات خاصة، إلى أن مركز أسوان فى قراه بأبو الريش قبلى وبحرى مبتلى بعدم وجود "صرف صحى" وهو ما جعل طبيعة الأرض تشبعت بمياه الصرف الصحى ونفشت - على حد قوله - فلا يوجد مواسير صرف صحى ودورات المياه فى المنازل بدائية وعلى مدار السنوات بدأت الأرض تمتلئ بمياه الصرف الصحى ويعيش الأهالى فى خطر عظيم.
 
وطالب شرعى، رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة إدخال الصرف الصحى فى أبو الريش ومد مواسير الصرف الصحى فى الشوارع حتى يتمكن الأهالى بالعيش بطريقة آدمية.
 

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