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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:08 م
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تسجيل أكثر من 72 ألف مرشح للانتخابات المحلية الروسية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:06 م
تسجيل أكثر من 72 ألف مرشح للانتخابات المحلية الروسية صندوق انتخابى - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف مرشح للانتخابات المحلية القادمة، التى ستجرى فى 9 سبتمبر المقبل، وعلى مختلف المستويات.

وقالت بامفيلوفا فى اجتماع لجنة الانتخابات المركزية: "بشكل عام، تم ترشيح أكثر من 79.6 ألف مرشح، ليوم الانتخابات الموحد، فى 9 سبتمبر، ولمختلف المستويات. ومن بين هؤلاء ، تم تسجيل 72.2 ألف مرشح، أكثر من 90 بالمئة من عدد المرشحين، وهذا مؤشر جيد"..وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت بامفيلوفا "تم رفض تسجيل 3.8 ألف مرشح، لأسباب مختلفة، أى 4.8 %".

وسيجرى التصويت بجميع أنحاء روسيا الاتحادية يوم التاسع من سبتمبر القادم، لانتخاب المحافظين وعمد المدن، والمجالس المحلية فى مقاطعات وأقاليم روسيا.

 


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