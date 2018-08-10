تسجيل أكثر من 72 ألف مرشح للانتخابات المحلية الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف مرشح للانتخابات المحلية القادمة، التى ستجرى فى 9 سبتمبر المقبل، وعلى مختلف المستويات.

وقالت بامفيلوفا فى اجتماع لجنة الانتخابات المركزية: "بشكل عام، تم ترشيح أكثر من 79.6 ألف مرشح، ليوم الانتخابات الموحد، فى 9 سبتمبر، ولمختلف المستويات. ومن بين هؤلاء ، تم تسجيل 72.2 ألف مرشح، أكثر من 90 بالمئة من عدد المرشحين، وهذا مؤشر جيد"..وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت بامفيلوفا "تم رفض تسجيل 3.8 ألف مرشح، لأسباب مختلفة، أى 4.8 %".

وسيجرى التصويت بجميع أنحاء روسيا الاتحادية يوم التاسع من سبتمبر القادم، لانتخاب المحافظين وعمد المدن، والمجالس المحلية فى مقاطعات وأقاليم روسيا.