تركيا: زيادة الرسوم الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة

أنقرة (رويترز)

قالت وزارة التجارة التركية اليوم الجمعة، إن الرسوم الإضافية التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت الوزارة فى بيان "تتوقع تركيا من سائر الدول الأعضاء أن تتقيد بالقواعد الدولية" مضيفة أنها ستدعم مصدرى الصلب والألومنيوم فى جميع المحافل الدولية. وقالت إن الولايات المتحدة ما زالت شريكا تجاريا مهما.

وأجج ترامب اليوم النزاع مع تركيا بفرض رسوم أعلى على واردات المعادن ليضع ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على شريك فى حلف شمال الأطلسى ويعمق اضطرابات أسواق المال التركية.