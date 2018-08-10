تركيا تناشد ترامب العودة إلى طاولة التفاوض بشأن الرسوم الجمركية

إسطنبول (رويترز)

ناشد وزير التجارة التركى اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يعود إلى طاولة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية قائلا إن الخلاف التجارى بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى ينبغى حله عن طريق الحوار.

وأجج ترامب اليوم النزاع مع تركيا بفرض رسوم أعلى على واردات المعادن ليضع ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على شريك فى حلف شمال الأطلسى ويعمق اضطرابات أسواق المال التركية.

وقال الوزير روحصار بيكجان فى بيان "المحاولات المتكررة لإبلاغ الإدارة الأمريكية بأن أيا من المعايير المعلنة وراء الرسوم الجمركية الأمريكية لا ينطبق على تركيا لم تؤت ثمارها حتى الآن.

"بالرغم من ذلك، نحن نناشد الرئيس ترامب العودة إلى طاولة التفاوض - هذا أمر يمكن، بل ينبغي، حله عن طريق الحوار والتعاون".