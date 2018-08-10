تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1025 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 847 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 3.9 مليون ورقة منفذة على 377 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 71.91% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 28.09%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2229 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 555 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 52 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 909 مليون جنيه بحجم تداول 379 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 43 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3138 مليون جنيه بحجم تداول 934 ورقة مالية منفذة من خلال 95 ألف عملية.