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تدريب موظفى"القوى العاملة" على ربط الشبكات وحماية المواقع من الاختراق

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:45 م
تدريب موظفى"القوى العاملة" على ربط الشبكات وحماية المواقع من الاختراق محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أنه فى إطار سياسة الدولة المتبعة لميكنه كافة الأنشطة  الحكومية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى "مركز نظم ومعلومات الإنتاج الحربى ووزارة القوى العاملة ممثلة فى "مديرية القوى العاملة بالشرقية"، وذلك بالاستعانة بفريق الدعم الفنى الخاص بالمركز، لتنمية وتدريب وتأهيل كوادر مميزة من العاملين بالمديرية بكافة قطاعاتها ومكاتبها الخارجية بعد اختيارهم من قبل مدير المديرية خالد المصرى.

وأضاف الوزير أنه سيتم التدريب على مرحلتين، تبدأ الأولى بعد غد الأحد ولمدة 4 أسابيع متتالية، على كيفية ربط الشبكات وصيانة الأجهزة وحماية المواقع الالكترونية والملفات المهمة الخاصة بالمديرية من الاختراق وكيفية حماية تنقل البيانات بين المكاتب وبعضها.

أما المرحلة الثانية، سيتم التدريب على بعض التطبيقات الحديثة التى تسهم فى سرعة إنجاز الأعمال بعد الانتهاء من فترة التدريب الأولى.


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