تحرير 206 محضر إشغال ورفع 38 حاجز حديد واسمنتى من شوارع أسيوط

وجه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المرافق وإزالة الاشغالات قبل عيد الأضحى المبارك وشن حملات دورية لإزالة المخالفين والحواحز الخرسانية والحديدية من أمام العقارات والمحال التجارية بنطاق شوارع حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق مع قسم شرطة المرافق والمرور لنقل الباعة الجائلين من الميادين والشوارع الرئيسية إلى الاسواق المخصصة بالمراكز وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لهم.

وأوضح العقيد حسام حسن رئيس قسم شرطة المرافق أن حملات اليوم الواحد التى يشنها القسم بالتنسيق مع الأحياء وإدارة المرور تمكنت خلال 3 أيام من تحرير 206 محضر إشغال وإزالة إدارية كما تم رفع 38 حاجز حديدى واسمنتى من أمام العقارات والمحال التجارية وكانت الحملة قد استهدفت شوارع إمتداد يسرى راغب، المجذوب، حى السادات، المحطة، الإنسانية، 23 يوليو، 26 يوليو، قلته، نزله عبداللاه، الأزهر، مدخل الوليدية، الخزان، فريال، الهلالى، النميس، الجمهورية، الجلاء، شارع الثورة، منطقة كدوانى والنميس وتفرعاته وشارع المحافظة وتفرعاته وشارع الرشيدى والمساحة وتقسيم إلياس بلاش وتقسيم البترول.

وأشار أيمن محروس رئيس حى شرق مدينة أسيوط إلى أنه تم تحرير 38 محضر إشغال طريق و9 محاضر محلات عامة و3 محاضر نظافة عامة طبقا لقانون رقم 106 لسنة 2012 و6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص و13 محضر بناء بدون ترخيص و49 إزالة إدارية تند قماش وخشب وصاج وعربات خشب يد وكارو وموازين كهرباء وكفةوترابيزات وكراسى وحوامل حديد و50 محضر متنوع وإزالة 38 حواجز حديدية وأسمنتية مؤكدا على استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات والحواجز من الشوارع ومراجعتها دوريًا ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى.

كما أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية الرقابية على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات للت أكد من عملها وفقًا للقوانين والضوابط الموضوعة من قبل الدولة والتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة دون استغلال للمواطنين.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط انه يتم شن حملات مفاجئة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات بصفة مستمرة حيث أسفرت الحملات خلال يوم عن تحرير 84 محضر لمخالفات تموينية متنوعة منها 69 محضر لمخابز و15 محضر لمحطات وقود ومستودعات.

وأوضح محمد إسماعيل انه تم تحرير 11 لعدم نظافة أدوات العجن و14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20:10 جم/رغيف و17 محضر غلق مخبز بدون تصريح ومحضرين عدم إحتفاظ بميزان حساس و4 محاضر عدم صرف بونات خبز للمواطنين و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين حصول على دقيق مخابز بدون وجه حق و3 محاضر عدم إحتفاظ بسجل تفتيش و4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز واسم صاحبه ومديره المسئول ووزن الرغيف وسعره.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تم تحرير محضر لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط 35 كجم لحوم و4 كجم دجاج و2.25 كجم زبدة فضلا عن تحرير محضر بيع أسطوانة بوتاجاز كبيرة بأزيد من السعر الرسمى و3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ومحضر تجميع 120 لتر سولار ومحضرين غلق مستودع فى أوقات العمل الرسمية ومحضرين عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز ومحضر عدم الإعلان عن أسعار الوقود بمحطة بنزين و4 محاضر لمحال تجارية.