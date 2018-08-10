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تحرير 1365 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:09 م
تحرير 1365 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرور - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1365 مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1365 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو208مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل21750 جنيه وسحب26 دراجة نارية وحجز 7 دراجات  .
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 35رخصة وتحصيل6150 جنيه غرامة .

من ناحية أخرى قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، بضرورة إزالة القمامة من الشوارع والتصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع وحرمان المواطنين من حقهم في السير الآمن  بها.

 
وأشار "عشماوي" في تصريحات صحفية، أنه وجه أيضا بالتنسيق مع شركة المياه للتأكيد على توافر نوبتجيات شبكات المياه والصرف الصحي لمواجهة أي أعطال تسبب في غرق الشوارع وقطع المياه عن المواطنيين 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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