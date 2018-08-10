تحرير 1365 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1365 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1365 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو208مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل21750 جنيه وسحب26 دراجة نارية وحجز 7 دراجات .

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 35رخصة وتحصيل6150 جنيه غرامة .