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الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:57 م
خالد صلاح
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تحالف "سائرون" فى العراق: البلاد تمر بمرحلة مفصلية وتاريخية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:05 م
تحالف "سائرون" فى العراق: البلاد تمر بمرحلة مفصلية وتاريخية الأوضاع فى العراق- أرشيفية
(أ ش أ)
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أكد رئيس تحالف سائرون فى محافظة ديالى العراقية برهان المعمورى أن العراق يمر بمرحلة مفصلية وتاريخية تحدد بوصلة مسيرته الحضارية العريقة.

ونقلت قناة السومرية نيوز مساء اليوم الجمعة عن المعمورى قوله إن الأربعين شرطا التى وضعها زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر لاختيار رئيس وزراء جديد تمثل "طوق النجاة"، داعيًا القوى السياسية إلى التعامل معها بـ"إيجابية".

وأضاف أن الكتل السياسية مدعوة لإثبات حسن نيتها وتصحيح علاقتها بالجماهير من خلال الاستجابة التامة لمطالبهم والسير بالبلاد إلى بر الأمان، لافتًا إلى نتائج الانتخابات أثبت مدى سخط وغضب الشعب العراقى على الطبقة السياسية التى حكمت البلاد منذ خمسة عشر عامًا.

ودعا الكتل الفائزة الالتحاق بتحالف سائرون والتخلى عن المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة البلاد بإرادة عراقية مهنية خالصة بعيدًا عن التأثيرات الإقليمية والدولية.

وقد تصدر تحالف الزعيم الصدر نتائج الانتخابات التشريعية فى العراق بحصوله على 54 مقعدًا، بعد إعادة الفرز اليدوى التى قررتها المحكمة العليا فى يونيو بسبب الاشتباه فى حصول تزوير، فيما احتفظت قائمة "الفتح" بالمركز الثانى مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من 9 قضاة.

وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادى فى المركز الثالث مع 42 مقعدًا، تليها كل من قائمة إياد علاوى التى تضم العديد من الشخصيات السُنّية 21 مقعدًا وقائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدًا).


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