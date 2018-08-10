تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
صرحت مصادر ملاحية بالمطار بأن رحلة خطوط السعودية للطيران، رقم 308 المتجهة إلى مدينة جدة، تأخرت لمدة ساعة، ورحلة خطوط لوفتهانزا للطيران رقم 587، المتجهة إلى مدينة منشن الألمانية، ورحلة خطوط النمسا للطيران رقم 866 المتجهة إلى مدينة فيينا وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
كما تأخرت رحلة خطوط نسما للطيران، رقم 120 المتجهة إلى مدينة تبوق، ورحلة الخطوط المغربية للطيران رقم 273 المتجهة إلى مدينة كازبلانكا، ورحلة الخطوط التركية للطيران، رقم 691، المتجهة إلى مدينة إسطانبول أكثر من ساعة بسبب ظروف التشغيل والصيانة.
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