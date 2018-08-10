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بوتين وأردوغان يناقشان العلاقات الاقتصادية والتجارية فى اتصال هاتفى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:07 م
بوتين وأردوغان يناقشان العلاقات الاقتصادية والتجارية فى اتصال هاتفى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (رويترز)
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قال الكرملين فى بيان إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية فى اتصال هاتفى مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين تحدثا أيضا عن نجاح مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين، وخصوصا فى مجال الطاقة.

وجاءت المحادثة الهاتفية بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألومنيوم 20 بالمئة والصلب 50 بالمئة مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف الأطلسى بسبب احتجاز تركيا لقس أمريكى وخلافات دبلوماسية أخرى.

 


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