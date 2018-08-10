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بعد رقصهم"كيكى" بجوار قطار.. محكمة هندية تلزم 3 شباب بتنظيف المحطة 3 أيام

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:43 ص
بعد رقصهم"كيكى" بجوار قطار.. محكمة هندية تلزم 3 شباب بتنظيف المحطة 3 أيام رقصة كيكيى
كتب: أحمد علوى
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قضت محكمة فى الهند بمعاقبة ثلاثة رجال، بإلزامهم تنظيف محطة قطار لمدة ثلاثة أيام، بعد إلقاء القبض عليهم لقيامهم بالرقص بجوار قطار على غرار ما يعرف بين الشباب بـ"تحدى كيكى".

وقالت هئية الإذاعة البريطانية، أن فيديو تم نشره أظهر الشباب الثلاثة يؤدون الرقصة، حيث قام أحدهم بالرقص والركض بجوار القطار الذى بدأ فى التحرك، بينما يظهر صديقه وهو يصوره بهاتفه المحمول ومتعلقا بيديه فى باب القطار، ويصورهما من داخل القطار صديقهما الثالث.

ولقى ذلك الفيديو رواجا كبيرا على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، إذ تجاوزت نسبة مشاهدته مليونى مشاهدة، كما انتشر تحدى الرقصة فى مختلف ولايات الهند، ولكنها المرة الأولى الذى يحدث فيها بمحطة للقطارات.

وقال القاضى للرجال الثلاثة إن سلوكهم خاطئ، وأضاف "الآن سوف يخلق ذلك العقاب وعيا عاما خلال الثلاثة أيام المقبلة، بأن ما حدث هو خطأ يضر بكم وبالآخرين".

 

 

 

 


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