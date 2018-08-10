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برلمانى عراقى يطالب إيران بتعويضات 11 مليار دولار بسبب قتل مليون شخص

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:26 ص
برلمانى عراقى يطالب إيران بتعويضات 11 مليار دولار بسبب قتل مليون شخص الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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اتهم عضو مجلس النواب العراقى فائق الشيخ على،  ايران بقتل مليون عراقى من خلال ادخال تنظيم القاعدة إلى العراق بعد العام 2003، مطالبا الحكومة الايرانية بتعويض أسر الشهداء" بـ 11 مليار دولار .

وقال شيخ على - وفقا لقناة ( السومرية نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة " إنه باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالب إيران بـ 11 مليار دولار أمريكى،  كتعويض عن مليون عراقى قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003 م بحجة محاربة الأمريكيين" .

كان النائب عن التيار الاصلاحى الايرانى محمود صادقى،  والذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الايرانى (البرلمان)، قد طالب أمس الحكومة العراقية بدفع نحو 1100 مليار دولار كتعويضات وخسائر حرب نظام صدام حسين.

كما طالبت نائبة الرئيس الإيرانى معصومة إبتكار، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بدفع تعويضات للأضرار التى لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التى اندلعت بين البلدين إبان ثمانينات القرن الماضى واستمرت 8 سنوات.


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