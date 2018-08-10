بالانفوجراف.. التخطيط تنشر مشروع تنسيق القبول بالجامعات الإلكترونى

كتب مصطفى عبد التواب

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافا يشير إلى مشروع تنسيق القبول بالجامعات الإلكترونى والذى بدأ فى عام 2004 تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية سابقاً وقطاع الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط حالياً، ضمن مجموعة من المشروعات التى تدعم التحول إلى الحكومة الالكترونية.

وأشار الانفوجراف، إلى أنه يتم التقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت بالمجان لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، كخدمة تقدم على بوابة الحكومة المصرية يدعمها مركز اتصالات الحكومة 19468 لتلقى الشكاوى والاستفسارات.

كما أوضح الانفوجراف المنشور، أن موقع تنسيق القبول الإلكترونى tansik.egypt.gov يتيح للطالب عملية اختيار الكليات والمعاهد التى يرغب فى الالتحاق بها حيث يقدم الموقع للطلاب معلومات عن الكليات والمعاهد المختلفة وشروط الالتحاق بها والحدود الدنيا للكليات فى الأعوام الماضية، فضلا عن إمكانية تعديل الطالب لرغباته أكثر من مرة فى خلال الفترة التى يحددها مكتب التنسيق للمرحلة المخصصة حسب المجموع، بالإضافة الى خدمة تقليل الاغتراب للطالب وهى خدمات جديدة أتيحت عبر الموقع الإلكترونى، كانت غير متاحة عبر التنسيق الورقى.

ويتم الحصول على الرقم السرى من خلال شهادة النجاح حيث أنه يكون مطبوع على الشهادة ويكون الطالب أول من يطلع عليه وهو المسئول عن سريته حتى لا يقوم أحد غيره بتعديل رغباته، وهو ما يدعم شفافية ونزاهة التنسيق الإلكترونى.

الجدير بالذكر، أن موقع التنسيق الإلكترونى كان قد فاز فى مسابقة الأمم المتحدة للخدمة العامة تحت فئة منع ومكافحة الفساد فى الخدمة العامة لعام 2009، بعد إلغاء التنسيق الورقى لما يمثله المشروع من إلغاء كافة المراحل والتى كان يلجأ إليها الطلاب الناجحين فى مرحلة الثانوية العامة للتقدم للجامعات عن طريق مكتب التنسيق، والتى كانت تتمثل فى تسجيل الطالب لرغباته فى الملف الورقى وما يستتبعه من مراحل تقديمه إلى مكتب التنسيق يدوياً مما يستلزم معه تكلفة مادية وتكبد مشقة ومجهود، وقد تم إلغاء تلك المراحل والخطوات واستبدالها بنظام إلكترونى سهل ومبسط، يتيح للطالب من خلاله تسجيل رغباته وتغييرها واستقبال الترشيحات إلكترونياً بسهولة ويسر شديدين، وهو ما يوفر على الدولة ما يقرب من 3 مليار جنيه سنويا طبقا لدراسة قامت بها جامعة القاهرة فى عام 2014.