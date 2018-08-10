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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:46 م
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انقلاب سيارة محملة بأسطوانات أكسجين على طريق أسيوط الغربى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:27 م
انقلاب سيارة محملة بأسطوانات أكسجين على طريق أسيوط الغربى حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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انقلبت سيارة نصف نقل محملة بأسطوانات أكسجين، مخصصة للمستشفيات بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، قبل مفارق جرزا بنحو 3 كيلو، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين انقلاب السيارة رقم 157394 نصف نقل "فر قائدها هاربا"، وتبين أن السيارة ملك "سامح.ش" مقيم بالإسكندرية، والسيارة محملة بـ60 أسطوانة أكسجين خاصة بالمستشفيات، وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحقظ على السيارة بحمولتها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 15556 لسنة 2018 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 

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