اليونيسيف: نشوب معركة فى إدلب السورية قد يؤثر على حياة أكثر من مليون طفل

نيويورك (أ ش أ)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الجمعة، من أن نشوب معركة فى محافظة إدلب السورية بين قوات الجيش السوري وفصائل المعارضة من الممكن أن يؤثر على حياة أكثر من مليون طفل.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط جيرت كابيلير - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إنه لا يمكن ولا يجب أن يتعرض أطفال سوريا لموجة أخرى من العنف أو لمعركة أخرى طاحنة أو بالتأكيد لمزيد من القتل".

وأشار كابيلير، إلى أن هناك نقصا كبيرا في الطعام والمياه والأدوية فى محافظة إدلب شمال غرب البلاد والتي نزح إليها قرابة مليون سورى.