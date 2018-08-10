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الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:20 م
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اليورو يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار الأمريكي

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:07 م
اليورو يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار الأمريكي اليورو - الدولار
رويترز
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هبط اليورو اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار الأمريكي بعد أن أثار هبوط حاد للعملة التركية مخاوف بشأن انكشاف بنوك أوروبية كبرى على الأزمة المالية في تركيا.

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 18 بالمئة اليوم متضررة من القلق بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والتوترات بين أنقرة وواشنطن.

وتضرر اليورو بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي لديه مخاوف بشأن بنوك في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على مشاكل تركيا.

وزادت العملتين خسائرهما بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على مضاعفة رسوم الاستيراد على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا. وقال ترامب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي!".

وهبط اليورو 1.15 بالمئة أثناء الجلسة إلى 1.1393 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2017، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.1404 دولار في أواخر التعاملات.

وأمام العملة اليابانية تراجع اليورو 1.56 بالمئة إلى 126.03 ينم وهو أضعف مستوى في أكثر من شهرين.

 


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