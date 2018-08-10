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الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:20 م
خالد صلاح
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النفط يغلق مرتفعا بدعم من عقوبات إيران وينهى الأسبوع على خسارة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:15 م
النفط يغلق مرتفعا بدعم من عقوبات إيران وينهى الأسبوع على خسارة حفار نفط - أرشيفية
رويترز
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صعدت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة اليوم الجمعة بفعل توقعات بأن عقوبات أمريكية على إيران من المنتظر أن تقلل الإمدادات، لكن عقود الخام أنهت الأسبوع على خسارة مع قلق المستثمرين من أن نزاعات تجارية عالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتلحق ضررا بالطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.96 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.23 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.63 دولار للبرميل.

وأدت موجة مبيعات في جلسة الأربعاء إلى أن ينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة مع انخفاض برنت 0.5 بالمئة والخام الأمريكي 1.2 بالمئة.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "المعنويات محاصرة بين المخاوف من أن نزاعا تجاريا أمريكيا صينيا سيلحق ضررا بالطلب على النفط ونقص وشيك في المعروض الإيراني".

وتلقي النزاعات التجارية المتصاعدة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي وتدفع الدولار، عملة تداول النفط عالميا، للصعود وهو ما يزيد تكلفة الخام للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.

وتشهد اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الصين والهند وتركيا تراجعا حادا في عملاتها.

 


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