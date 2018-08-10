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الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:10 م
خالد صلاح
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المركزى الروسى يكشف عن أسباب تراجع الروبل

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:12 م
المركزى الروسى يكشف عن أسباب تراجع الروبل البنك المركزى الروسى
(رويترز)
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 قال البنك المركزى الروسى اليوم الجمعة إنه قد يعدل أحجام مشتريات العملة الأجنبية اليومية للحد من تقلبات السوق ووصف التراجع السريع للروبل إلى أدنى مستوى فى عدة أشهر بأنه رد فعل طبيعى للأنباء التى تحدثت عن عقوبات أمريكية.

وقال البنك المركزى إن لديه الأدوات اللازمة لدرء أى تهديد للاستقرار المالى مضيفا أن فترات مماثلة شهدت تقلبات أشد للروبل من قبل لكن تبين أنها كانت قصيرة الأجل.

وأظهرت بيانات البنك المركزى اليوم أنه اشترى عملة أجنبية بقيمة 8.4 مليار روبل (125.84 مليون دولار) يوم الأربعاء، وهو أول يوم للانخفاض السريع للروبل، مقارنة مع 16.7 مليار روبل فى اليوم السابق.

 

 


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البنك المركزى الروسى

العملة الأجنبية

الروبل الروسى




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