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المالية: رصدنا تجاوزات العام الماضى فقررنا صرف مستحقات العاملين من 25-28 شهريا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:54 م
المالية: رصدنا تجاوزات العام الماضى فقررنا صرف مستحقات العاملين من 25-28 شهريا وزير المالية
كتب محمد شرقاوى
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قال المهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن  الوزارة تعمل منذ  أكثر من عام على قفل الحسابات الفرعية وتحديد يوم معين لصرف مستحقات العاملين بالدولة، مضيفا أنه تم اختيار يوم 25 فى الشهر لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

وأضاف ناصف خلال مداخلة لفضائية "أكسترا نيوز"، أن الوزارة لاحظت فى العام الماضى هناك تجاوز فى صرف مستحقات العاملين بالدولة فى أيام متفرقة وغير ثابتة، مؤكدا أن الوزارة قررت إلزام الوحدات الفرعية بصرف المستحقات العاملين فى الموعد المحدد.

وتابع مساعد وزير المالية، أن الوزارة تستقبل أى شكاوى من العاملين بالدولة بشأن قرار الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالدولة من يوم 25 – 28 شهريا، لدراستها ومعرفة إذا كانت تستحق التطبيق أم لا.

 

 


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