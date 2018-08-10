الرئيسية اقتصاد وبورصة الليرة التركية تخسر 5% أمام الدولار مسجلة مستوى تاريخى جديد الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:17 ص الليرة التركية كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الليرة التركية خسرت 5% أمام الدولار مسجلة مستوى تاريخياً جديداً. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الاقتصاد التركى يدفع ثمن ديكتاتورية "أردوغان".. صلاحيات الرئيس الواسعة تجلب "النحس" للعملة.. الليرة تواصل السقوط الحر فى 3 أشهر.. ومواجهة خاسرة لرئيس تركيا مع الولايات المتحدة تعرض بلاده لنفق العقوبات المظلم مؤسسة عالمية تؤكد على التبعات الكارثية لهبوط الليرة التركية الليره التركيه الدولار العربيه هبوط غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات "الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية "إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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