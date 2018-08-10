الليرة التركية تتراجع 19% مقابل الدولار فور إعلان ترامب العقوبات على أنقرة

أ ف ب

تراجعت الليرة التركية، بنسبة 19% فى يوم واحد مقابل الدولار، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا ليست جيدة فى الوقت الحالى.

وقال ترامب فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر :"لقد سمحت للتو بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، فى حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية، متراجعة بسرعة مقابل دولارنا القوى جدا. ستصبح رسوم الألومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%"، مضيفا :"علاقاتنا مع تركيا ليست جيده فى هذا الوقت".