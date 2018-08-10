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الكهرباء تؤكد عدم وجود زيادة جديدة فى فواتير الاستهلاك خلال العام الجارى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:18 ص
الكهرباء تؤكد عدم وجود زيادة جديدة فى فواتير الاستهلاك خلال العام الجارى وزير الكهرباء وفواتير الاستهلاك
كتبت هند مختار
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نفى مركز معلومات مجلس الوزراء  ووزارة الكهرباء، ما تردد من أنباء تفيد اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أى زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجارى 2018/2019 والذى سينتهى فى 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه فى خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة  لدى الرأى العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.‏

وفى سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التى تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية، وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، مشيرة إلى افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ أسبوعين لثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

 

 

 


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