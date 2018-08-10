الكرملين: بوتين يشارك بعد غد فى قمة بحر قزوين بكازاخستان

أ ش أ

أعلن القصر الرئاسى الروسى (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور كازاخستان بعد غد الأحد؛ للمشاركة فى القمة الخامسة لزعماء دول بحر قزوين.

وقال الكرملين فى بيان، بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية إن الرئيس بوتين سيزور مدينة اكاتو بعد غد للمشاركة فى القمة الخامسة لدول بحر قزوين، المقرر أن يشارك فيها أيضا رؤساء أذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان، لمناقشة القضايا الرئيسية للتعاون فى العديد من المجالات، وبحث سير تنفيذ القرارات التى اتخذت خلال اللقاءات السابقة لخماسية قزوين.