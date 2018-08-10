القوى العاملة توقع بروتوكولات جديدة لمنح العاملين بمصانع العاشر علاوة 10%

كتب هانى الحوتى

يوقع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مستثمرين جدد بالمنطقة الصناعة بالعاشر من رمضان يوم الاثنين المقبل، بروتوكول لمنح العاملين بشركاتهم علاوة، أسوة بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو الماضى، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة.

وكان محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أول من وقع على بروتوكول مع محمد سعفان وزير القوى العاملة لمنح العاملين بمجموعة شركاته علاوة خاصة نسبتها 10٪.

وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن توقيع اتفاقية مع وزارة القوى العاملة لمنح العاملين بالشركة علاوة خاصة نسبتها 10%، من الراتب الأساسى؛ جاء استجابة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار علاوة الغلاء المعيشى للعاملين بالحكومة، ومحاولة جادة من شركات القطاع الخاص لمساواة العاملين بها بنظرائهم فى القطاع الحكومى.

وأشار "خميس"، إلى أن الحد الأدنى لرواتب العاملين بمجموعة شركات الشرقيون يبلغ نحو 2450 جنيهًا، مضيفا أن المجموعة اعتمدت فى بدايتها، على شقين مهمين جعلها الأول على العالم، وهما الابتكار فى التصميم وجودة الإنتاج، موضحًا أنها نجحت بفضل عمالها ومهندسيها، فالعامل العامل هو سر النجاح.

وأكد وزير القوى العاملة، أن قيام أصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين بشركات القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيات مماثلة بالعلاوة الخاصة، يأتى فى إطار دورهم الحيوى فى دفع عجلة التنمية ، ودعم الاستقرار الاجتماعى، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم مما يؤدى إلى تطور الصناعة، وزيادة الإنتاج وبالتالى يعود ذلك على الاقتصاد القومى.