video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات الروسية فى سوريا تدمر طائرة بدون طيار أطلقها المسلحون نحو "حميميم"

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:00 ص
القوات الروسية فى سوريا تدمر طائرة بدون طيار أطلقها المسلحون نحو "حميميم" جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن الجيش الروسى دمر طائرة بدون طيار تم إطلاقها من الأراضى الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية فى محافظة اللاذقية، باتجاه القاعدة الجوية الروسية حميميم.

وأضاف المركز - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، الخميس - أنه تم تدمير الهدف الجوى بنيران الأسلحة المضادة للطائرات على مسافة من القاعدة الجوية، موضحًا "ليس هناك جرحى أو ضرر مادى .. وتعمل القاعدة الجوية الروسية حميميم بالشكل الاعتيادي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحوال المدنية فى سوريا: 32 ألف حالة وفاة خلال العام الحالى

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لمساعدة نازحى سوريا

التشيك: إطلاق سراح اثنين من عمال الإغاثة فى سوريا

القوات الروسية

روسيا

سوريا

أخبار سوريا

تدمير طائرة بدون طيار

مسلحون

حميميم




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة