القوات الروسية فى سوريا تدمر طائرة بدون طيار أطلقها المسلحون نحو "حميميم"

موسكو أ ش أ

أعلن المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن الجيش الروسى دمر طائرة بدون طيار تم إطلاقها من الأراضى الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية فى محافظة اللاذقية، باتجاه القاعدة الجوية الروسية حميميم.

وأضاف المركز - فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، الخميس - أنه تم تدمير الهدف الجوى بنيران الأسلحة المضادة للطائرات على مسافة من القاعدة الجوية، موضحًا "ليس هناك جرحى أو ضرر مادى .. وتعمل القاعدة الجوية الروسية حميميم بالشكل الاعتيادي".